九巴車禍：近百龍運巴士先裝倦意提示系統

粉嶺公路昨日(18日)發生6死39傷的奪命車禍，專營巴士安全再惹關注。九巴及龍運表示，就香港專營巴士服務獨立檢討委員會所提出的建議，公司正積極執行並配合政府要求，同時在委員會的建議外再額外投放資源添置新系統提升行車安全，包括「紅外線倦意提示系統」和「駕駛輔助系統」。

九巴及龍運指，現已率先在龍運車隊近100部巴士安裝「紅外線倦意提示系統」，主要編配行走長途路線。此系統如偵測到車長打瞌睡，儀器會發出聲響及車長座椅會震動，以提醒車長。九巴稱又引進「駕駛輔助系統」，目前已有近200部巴士配備此系統，如發現前車距離過近或車道偏離，儀器會即時發出聲響及車長座椅會震動。九巴會檢視成效，再進行下一階段計劃。

另外，九巴指目前已有超過350部巴士配備全車座位安全帶，全車座位安全帶已成新購置巴士的基本裝置，車隊亦會陸續為上層巴士座位安裝安全帶。

至於意外涉事車長，九巴稱他已有兩年駕駛978線的經驗，是「掛牌車長」，有編定行走固定路線，亦已經駕駛指定路線編制一段時間，現時各間巴士公司均會安排車長在每個工作日駕駛不多於3條路線，強調該車長通過路線訓練的要求，並有充足路面經驗。