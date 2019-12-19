政Whats噏：元朗候任議員鬧爆最廢單車公園　劉明光受靶

由天水圍警署去流浮山消防局坐咩交通工具最快？元朗區議會4名候任區議員近日就拍短片，分別用唔同方法實測用邊種方法由天水圍南去天水圍北係最快，結果竟然係踩單車仲快過搭輕鐵同巴士。而4人又鬧爆天水圍單車公園係全港「最廢」嘅單車公園，全因康樂及文化事務署管理不善，公園唔止離西鐵天水圍站太遠，公園入面又冇租單車店，又冇小食亭，根本就「拍烏蠅」冇人去。該單車公園耗資1700萬港元興建，但就被批評為最廢單車公園，康文署署長劉明光真係難辭其咎。

話說元朗區議會4名候任區議員包括富恩選區關俊笙、天盛選區侯文健、嘉湖北選區伍健偉同瑞華選區嘅林進，近日就齊齊拍片力數由康文署管理嘅天水圍單車匯合中心。其中候就話，用咗1700萬港元去起嘅天水圍單車匯合中心連小食亭同單車舖都未有，而安裝咗嘅單車泊位亦因位置唔就腳，所以居民都唔會泊車喺度，以致出現單車亂泊情況。而林更批評康文署對單車公園管理不善，將矛頭直指劉明光。

片中亦有唔少搞笑片段，其中一幕係身高1.75米嘅關俊笙去到區內其中一條單車徑，話可能係全世界最短嘅單車徑，事關佢成個人瞓低去實測單車徑長度，結果只容納到3個好似佢咁上下身高嘅人。由於單車徑太短，基本上唔會有居民係嗰度踩單車。相信當區居民見到呢段片真係笑中有淚。點解？政府咁樣浪費公帑，仲唔一殼眼淚咩！而片中唔止展示可能係最短嘅單車徑，仲有最多「神柱牌」單車徑，因為呢個「柱陣」喺彎位，所以就經常令街坊踩單車經過時發生交通意外。

4名候任區議員講完單車公園同單車徑就開始比賽，由天水圍警署分別乘搭唔同交通工具，睇吓邊個最快去到流浮山消防局。結果最快嘅竟然係踩單車嘅侯文健，只係用咗14分鐘就到達終點，比起坐輕鐵嘅伍健偉快一倍，而「包尾」嘅就係搭巴士嘅林進，足足花咗35分鐘。佢哋都批評現時由天水圍南去天水圍北嘅時間分分鐘仲耐過去元朗，全因區內交通規劃唔理想，加上最近政治事件令輕鐵出現如停駛、班次疏落等問題，嚴重影響街坊日常生活，建議新增穿梭屯門、元朗及天水圍嘅巴士線或點對點專線小巴，減少對港鐵嘅依賴咁話。其實區內單車公園同單車徑問題，現任區議員都反映過，劉明光有冇跟進改善，真係大家有眼見喇。