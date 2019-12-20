工會指車長一日駕三線難適從　九巴稱有足夠訓練

九巴車禍涉事車長被揭疑是一日駕駛三條不同路線，令車長「兼線」問題引起關注。有工會批評九巴公司基於營運及人手考慮，一意孤行把部分路線的子母線當成同一條路線，要求車長一日內駕駛三條甚至以上的路線，令部分車長無所適從。九巴昨承認涉事車長當日曾分別駕駛三條路線，但指該車長有關編更安排已實施一個月，強調該車長有足夠訓練及路面駕駛經驗。

駕駛肇事978路線來往灣仔北至粉嶺華明邨，涉事姓文車長被揭主要是駕駛來往上水至中環的373路線，於事發當日曾先後駕駛373路線、來往上水至沙頭角的78K路線及出事的978路線。根據九巴資料，三條路線雖然都沿經北區，惟走線卻大不相同。其中373線經吐露港公路轉入大老山隧道及東區海底隧道過海，978線則選行事發的粉嶺公路等，並使用大欖隧道及西區海底隧道前往港島區。至於78K線亦不經粉嶺公路，主要行使沙頭角公路。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，自己剛入職時只會駕駛固定一條路線，惟近十年開始，車長一日駕駛多條路線的情況變得普遍，每名車長最多每日需要駕駛三條不同路線，認為是九巴公司出於人手短缺及靈活調動上的考量。他透露，公司常把部分路線的子母線混作一談，又舉例指九巴路線290共有四條子母線，曾有車長被要求一日內駕駛全部四條子母線，工會提出反對，對方仍稱：「都係一樣啫」。

車長人手短缺已引發連串問題，除車長「跳飛機」外，「特別更」安排亦為人所關注。專營巴士服務獨立檢討委員會今年初的報告曾建議，運輸署檢視每更工作十四小時的「特別更」是否符合安全。惟該署署長陳美寶當時曾表示，若取消「特別更」，全港五間巴士公司便需聘請一千至一千五百名車長。

運輸署回覆指，車長的更次及駕駛工作安排，由於屬巴士公司的內部營運安排，署方未有計劃為巴士公司訂立指引。不過，署方已提醒巴士公司須與車長保持溝通，確保有關的編更安排不會對車長的作息及行車安全構成影響。如有需要，巴士公司應因應其營運需要及人手編制，檢視其編更安排。