九巴新路線車長訓練不足　工會批空談監管欠罰則

運輸署指引被指形同虛設又不跟進！日前粉嶺公路九巴嚴重車禍釀六死慘劇，車長一日駕駛三條不同路線惹爭議，但除「兼線」危機外，新路線訓練亦暗藏炸彈。政府去年向各專營巴士公司發出統一守則，要求巴士開設新路線時，須為車長安排路面訓練。不過，九巴十月開設的新路線中，辯稱新路線涵蓋其中兩條原有路線，讓有駕駛原路線經驗的車長駕駛新路線就過關。運輸署未有明確表示該做法有沒有違規，只稱已要求九巴跟進。有工會批評該署守則只有指引而無罰則，更空談監管，「有監管過就唔會咁多意外！」

因應去年大埔公路九巴車禍，政府先後成立專營巴士獨立檢討委會員及加強專營巴士安全工作小組，以改善有關服務。運輸署就工作小組的建議，去年向專營巴士公司發出《專營巴士車長訓練綱領實務守則》，其中要求巴士公司須安排司機熟習新路線的駕駛訓練。然而，有車長透露，其中在十月份開設、來往沙頭角及藍田的九巴277A路線，事前九巴只向有關車長指出，該路線是78K及277X的結合，又告訴車長「你明啦」，並未提供針對該路線的全程駕駛訓練，疑違反《實務守則》。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，運輸署向巴士公司發出的守則僅為指引，沒有懲罰性質，阻嚇力有限，認為巴士公司「—向冇做足」。他指開設新路線時若每個車長都跟足指引，由師傅帶車長操車訓練，成本相當高，不少訓練「叫個師傅載住一車車長，行一個半個圈就算」，更形容公司「不嬲都係做下樣、欺騙下市民咁」。做法反映巴士公司的「失責」。

他認為不少交通意外都源於車長不熟路線，強調足夠訓練十分重要，否則會令車長大受壓力，令專注力及判斷力下降，疏忽路面安全。他又批評獨立檢討會成效欠奉，「寫完淨係交返畀運輸署」，運輸署雖有提出指引，但監管明顯不足，致巴士安全問題未有改善。該種只提指引但又不做跟進調查的態度，與「失職」並沒有分別。

九巴回應指，駕駛277A路線的車長，必須同時通過78K及277X兩條路線之訓練、具有實際的相關路線執勤經驗等，強調公司訂定的培訓規範、訓練安排均按運輸署《實務守則》進行，並經過導師評核達標才可以駕駛有關路線。

運輸署則稱已要求九巴作出調查及跟進，又指得悉九巴有關安排，已要求九巴須確保車長熟習駕駛所指派的巴士線，並提供足夠訓練。