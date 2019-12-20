心繫百姓　習近平伉儷入社區察民情

國家主席習近平昨日到氹仔濠江中學附屬英才學校參觀並向校方送贈多份禮物包括史書和樂器等，勉勵學生學好歷史。習近平在校內會見了今年五月曾寫信給他的小學生，有學生形容與習近平握手「溫暖一下子傳遞到全身」。習近平勉勵學生要努力學習，又讚賞澳門教育辦得不錯，學生的普通話也說得不錯，希望學生承傳中華文化，才有足夠底蘊，有向心力及團結。

習近平的車隊上午約十一時許抵達濠江中學附屬英才學校，校外早已有數百名居民歡迎，一位女居民對習近平到訪澳門感到榮幸。社會文化司司長譚俊榮、澳門教育暨青年局局長老柏生亦在校外迎接，習逗留約四十五分鐘才離去。

習近平曾於今年六月一日兒童節回信給該校的小學生，勉勵他們傳承愛國愛澳的優良傳統，刻苦學習，為建設澳門、振興中華多作貢獻。習在校內會見曾寫信給他的小學生，和他們握手。有學生表示，以為習近平很嚴肅，但發現對方和藹可親，他形容與習近平握手後，溫暖一下子傳遞到全身，對方亦將自己抱入懷中，感到特別幸福，習近平勉勵他好好學習、天天向上，一定要學好中國歷史。亦有學生指，離遠看到習近平感到很激動及榮幸，又指見面時間雖短，但一生都無遺憾。

校長陳虹指出，校方安排了公開課堂，教授一國兩制與澳門的歷史章節。習近平在課後，對學生的表現及課堂內容表示欣賞，希望學生學好歷史，只有懂得過去、把握現在及目標清晰，才能確保不會走彎路，又希望教育工作者繼續做好學生的歷史教育。學校前校長尤端陽就引述習近平提到一國是本，指一定要守護一國，才有今天兩制的良好局面。

老柏生表示，習近平在校內翻閱了澳門品德與公民教育和歷史的教材，了解澳門教育現況，讚賞澳門教育辦得不錯，又讚賞學生的普通話說得不錯，並希望學校能夠傳承中華文化，開展歷史教材，認清國家五千年的文化，才有足夠底蘊，有向心力及團結，亦勉勵學生努力學習。

習近平並向校方送贈多份禮物，包括文淵閣四庫全書一套一千五百冊、點校本二十四史一套二百四十二冊、中國歷代碑刻書法全集一套一百零八冊，以及一套二十二件的管弦樂器。