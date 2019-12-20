團結興邦　維護國家主權　抵制外來干擾

香港反修例爭議持續逾半年，社會嚴重撕裂，最新失業率百分之三點二創出兩年半新高，就在此時，國家主席習近平昨在澳門特區政府歡迎晚宴上讚揚澳門一國兩制實踐呈現多個亮點，包括愛國愛澳成為全社會核心價值、包容和諧有社會凝聚力，並稱許澳門特區政府和社會各界人士深明「家和萬事興」，自覺抵制外來的各種干擾。香港多名政界人士均指，習近平的重要講話「語帶雙關」，實際上對香港現況有警示作用，尤其是「家和萬事興」、講團結不內耗等內容，寓意香港各界應反思並盡快與暴力示威割席，令社會早日重回正軌。

習近平昨出席澳門特區政府歡迎晚宴，澳門新任特首賀一誠、香港特首林鄭月娥等人亦是座上客，而習近平席間發表近二十分鐘講話，內容圍繞澳門回歸二十年來落實一國兩制最新成就；他又特別讚揚澳門特區政府和社會各界人士堅持把一國兩制原則要求與澳門實際相結合，勇於探索及創新，使澳門一國兩制呈現出五個亮點，包括愛國愛澳成為全社會核心價值、憲法和《基本法》權威牢固樹立、行政主導體制順暢運行、融入國家發展大局積極主動、以及包容和諧增強社會凝聚力，「講團結、重協商、不爭拗、不內耗」。

相對於澳門發展日新月異，澳門特區前進步伐堅實有力，香港特區陷入反修例風波泥沼，持續逾半年仍未完全平息，身兼律師的建制派立法會議員周浩鼎認為，習近平的重要講話內容，特別是「家和萬事興」這五個字最具針對性，反映澳門與香港社會穩定方面有明顯對比︰「香港在過去一段時間，黑暴令民不聊生，反對派一直拒絕與暴力割席，根本冇心家和」；周續指，同樣值得留意的是部分公務員「各懷鬼胎」，公然參與違法活動，港府若然未有處理好紀律問題，甚至有縱容心態，這對全面貫徹落實一國兩制、行政主導、有效施政等方面帶來負面影響。

時事評論員陳雲生亦指，習近平每句讚揚澳門內容，反映現今香港的失敗，借機提醒在席的林鄭，在她管治下的香港與「家和萬事興」、團結不內耗等情況背道而馳。陳舉例指，香港反修例風波持續逾半年時間，最新失業率升至百分之三點二，其中餐飲服務業失業率更創下八年新高，顯示香港經濟正在下滑；另一方面，香港政治爭拗不斷，立法會不是流會便是受暴力衝擊，反對派政客更周遊列國「唱衰香港」，更遑論要新一代人心回歸，將愛國愛港變成香港的核心價值。

陳分析，香港原本具備不少較澳門更好的基礎條件，但「老本不能食一世」，在無法無天的暴亂作惡下已令人才外流及移民，港府若仍不急謀對策「止血」，繼續苟且偷安無力解決內耗不休的困局，香港只會沉淪下去。