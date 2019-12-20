習讚澳門發展日新月異　法制不斷完善

習近平在昨晚的歡迎晚宴上提到，事隔五年再次來到澳門，感受到澳門發展日新月異，並指出澳門完成《基本法》第二十三條本地立法等，同「一國兩制」方針和澳門《基本法》實施相適應的法律和制度體系不斷完善。

習近平指，深切感受到澳門發展日新月異，澳門同胞當家作主風貌昂揚向上，澳門前進步伐堅實有力，並稱回歸後的澳門與祖國內地的交流合作不斷深化，融入國家發展大局的廣度及深度不斷發展。

從二○○二年推動博彩業適度開放，到二○○四年提出建設中國與葡語國家商貿合作服務平台，再到二○○七年提出建設世界旅遊休閒中心，澳門推動經濟多元發展的路徑更加明晰，經濟快速增長的態勢不斷穩固；大力改善民生，澳門居民安居樂業的獲得感、幸福感不斷增強。

習近平進一步提及，澳門完成《基本法》第二十三條本地立法，並成立了維護國家安全委員會，而回歸二十年以來，亦是澳門同胞共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期，並指出澳門經濟社會發展取得歷史性的成就，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹、中央政府和祖國的大力支持，以及特區政府的積極作為和社會各界團結奮鬥。