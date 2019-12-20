東方日報A1：習近平提澳門5大亮點　愛國愛澳成社會核心價值

今天是澳門回歸二十周年紀念日，國家主席習近平昨日出席澳門特區政府的歡迎晚宴，在致詞時表示，澳門特區政府和社會各界人士，使澳門一國兩制實踐呈現五大亮點，愛國愛澳成為全社會的核心價值觀，憲法和《基本法》權威牢固樹立，行政主導體制順暢運行，融入國家發展大局積極主動，包容和諧增強社會凝聚力。習近平更讚揚澳門把愛國愛澳放在首位，講團結、重協商、不爭拗、不內耗，相信具有澳門特色的一國兩制實踐一定能夠取得更大成功。

習近平及夫人彭麗媛傍晚六時許在全場的掌聲下，步入路氹城的東亞運動會體育館的大廳，出席的嘉賓包括中央代表團主要成員、澳門主要官員、立法會議員，以及各界人士逾六百人。習近平在近二十分鐘致詞中首先代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯的問候。他表示，澳門經濟社會發展取得歷史性成就，得益於一國兩制方針的全面貫徹、中央政府和內地的大力支持、特區政府的積極作為及澳門社會各界的團結奮鬥。

習近平讚揚澳門把一國兩制原則與實際相結合，勇於探索和創新，呈現出五個亮點。第一是愛國愛澳成為全社會的核心價值，特別是向青少年深入開展愛國主義教育，使愛國主義精神薪火相傳，鞏固一國兩制成功實踐的思想基礎。第二是憲法和《基本法》權威牢固樹立，建立起協調統一的憲法和《基本法》宣傳教育體系，要求公務員必須了解和掌握《基本法》，且連續五年舉辦國家憲法日系列活動，推動形成尊崇、學習、遵守、維護、運用憲法的良好氛圍。

第三是行政主導體制順暢運行，行政、立法機關相互配合和制約，司法機關獨立行使審判權，各部門依法履職。特區政府既注重保持政策的延續性和穩定性，又與時俱進，推進公共行政改革等，務實有為；第四是融入國家發展大局積極主動，澳門緊緊把握共建一帶一路和粵港澳大灣區建設等國家戰略實施的重大機遇，把「國家所需、澳門所長」和「澳門所需、國家所長」有機結合，為澳門發展拓展新空間、注入新動力；第五是包容和諧增強社會凝聚力。特區政府和澳門各界深明「家和萬事興」，和氣致祥、講團結、重協商，不爭拗、不內耗，自覺抵制外來各種干擾。

習近平表示，今年是新中國成立七十周年，是中華民族大發展大作為的時代，也是澳門與祖國內地共繁榮共奮進的時代。他堅信具有澳門特色的一國兩制實踐一定能取得更大成功，澳門同胞一定能為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。隨着一國兩制方針和澳門《基本法》實施相適應的法律和制度體系不斷完善，「中國‧澳門」在國際舞台上的知名度和影響力不斷擴大。

習近平伉儷之後出席慶祝澳門回歸二十周年文藝晚會，演出團隊包括中國交響樂團和澳門樂團等三十七個內地和澳門的團隊，有約一千二百人參與演出，演出歷時一個半小時。在結束儀式上，習近平與現場多名觀看表演的嘉賓握手後，與候任行政長官賀一誠一同走到台上，與表演人士一同合唱《歌唱祖國》，現場觀眾亦起立合唱。

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