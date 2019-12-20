修讀機械工程變身園藝專家 90後率迪士尼百人專業團隊

在大學修讀機械工程的90後，畢業後發現自己對園藝工作深感興趣，遂放棄對著冷冰冰的機械，投身園藝工作，在香港迪士尼樂園度假區擔任園藝部助理專員，每日與充滿生命力的樹木花草為伴，設計園景，6年間考取多個園藝專業證書，現已晉升為園藝部服務經理。

香港迪士尼樂園的專業園藝團隊人數達百人，橫跨老中青3代，有擁有逾30年經驗的老師傅，亦有90後的年青一代，鄭錦聰(Keith)便是當中一員，現已獲取園林設計及管理高等專業文憑、 歐洲花藝設計會員、 國際樹木學會註冊樹藝師等多項的專業資格。

園內種植的大樹、花卉、植皮等品種多達約800種，除了有香港常見的植物之外，也有來自世界各地的品種，共分為7個主題園區，園藝組會根據每個園區的主題和風格，選擇合適的植物和修剪方式。

以探險世界的設計風格為例，園藝設計參考自熱帶雨林，選用樹葉較大塊的植物，營造出原野的感覺。在樂園正門的地標米奇花圃，在特別活動的日子，都會「變身」。

每逢季節性或特別節慶活動，Keith會配合娛樂事務部商討，根據選擇的迪士尼朋友或者不同的角色、場合，以及活動主題，構思出合適的裝飾和設計風格，為不同活動加入新元素，令園景充滿美感之餘，又不失新鮮感。

今年聖誕節，園藝人員就花了2個月時間籌備，花材植物等物料每晚會按不同地方需要運出公園栽種，為園圃添上聖誕氣色。