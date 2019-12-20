柴灣青衣綠置居今派表　離港鐵遠兼噪音大

「綠置居2019」柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩個項目下周五(27/12)開始接受申請，東網記者昨日巡視項目，兩個屋苑位置並非港鐵直達，交通稍為扣分，青富苑需在青衣港鐵站轉駁巴士方能到達，車程約15分鐘；至於蝶翠苑距離柴灣港鐵站步行需時約15分鐘，轉乘小巴亦可，車程約5分鐘。兩項目分別鄰近貨櫃碼頭及被學校包圍，預計同面對噪音問題。

綠置居青富苑原為青鴻路公屋項目，項目改建公屋時一直存有爭議，最終地盤面積縮減，由原先房屋署建議興建5座大幅減為2座。青富苑東面是高密度商住發展項目藍澄灣，南面是九號貨櫃碼頭，市民需要注意，地盤「緊貼」貨櫃碼頭，噪音光污染問題在所難免，但向東或東南的高層住客或可望向海景，項目亦屬較遠期樓花，預計2023年4月後才入伙。

記者現場所見，青富苑已完成地基，正在建造平台，翻查資料，項目將建於半地庫式停車場之上，兩樓宇有40個住宅樓層，提供2868個單位，以及一幢樓高兩層的零售大樓。青富苑毗鄰私樓美景花園及香港專業教育學院，市民可選擇到美景花園內餐廳及超級市場，不過最近街市位於長青邨，由於屬舊式屋邨，商場及街市店舖數量很少，有街坊指屋邨街市貨品種類太少，情願乘車到青衣街市。

另一綠置居項目蝶翠苑是罕見的港島盤，位處柴灣道、永平街及新廈街交界，項目屬單幢式36層高大廈，提供828個單位，預計2022年8月底後入伙。記者現場所見，項目已完成地基，漸見雛型，已興建兩至三層。

港島盤向來搶手，但蝶翠苑位於柴灣工業區，屋苑的南邊則為歌連臣角華人永遠墳場。單位亦以納米見稱，介乎187至320平方呎，附近被4間學校包圍，在旁有聖公會柴灣聖米迦勒小學及中華傳道會劉永生中學，對面則為寶血女子中學及明愛柴灣馬登基金中學，預料返學日子會有較大噪音。蝶翠苑距離港鐵柴灣站較遠，但生活設備尚算齊全，居民步行約5分鐘到便達柴灣市政大廈，內有街市，附近亦有食肆；再步行分鐘便到環翠商場。

公屋聯會總幹事招國偉指，據悉在居屋2019計劃中，約有4.2萬名綠表申請者同時剔選了申請今期綠置居計劃，估計是次申請宗數或約近5萬宗，超額或達13倍，但是次綠置居計劃細單位較多，估計揀樓期或會較長。他期望房委會日後能進一步增加綠置居的吸引力，如增加單位的居住面積，讓公屋租戶可透過購買綠置居改善居住環境，從而促進公屋單位流轉。