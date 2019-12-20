你要知：飲茶消滯非萬能　凍檸茶奶茶咪亂飲

茶雖可消滯及幫助消化，但飲錯茶隨時有反效果。

踏入年尾，冬至、聖誕接住落，親友共聚享受美食，但食到又飽又滯確實難受，當大家以為飲茶就是消滯最佳良方，其實大錯特錯，不是每種茶品都適合消滯，飲錯茶隨時出現反效果。

中國茶有紅、黃、白，青及黑茶之分，大部分人較多飲用是紅、黑及青茶，即普洱及烏龍茶等。註冊中醫師楊明霞指，消滯效果最好是普洱茶，消滯之餘亦能帶走身體上的濕熱，甚至有解酒作用。

佳節期間如果不想食滯，亦有些小貼士。在餐與餐間飲杯屬青茶類的功夫茶，能幫助消除滯氣，但當食到好飽才飲的話，效果未必最好。如果選擇食自助餐，餐廳通常用大葉種紅茶，紅茶本身有活血化瘀作用，亦能夠消滯，「食得Buffet多都可以飲少少紅茶，唔好加糖，都有好好嘅消滯作用。」

至於餐茶，檸茶、奶茶是大熱之選，檸檬和茶本身都能消滯，不過人體有恒溫，如突然飲凍飲會刺激腸胃，一熱一凍反而會令消化變差，故應選擇熱檸茶。另外，中國人欠缺消化奶類製品的酵素，奶和茶混合會變得更難消化，「紅茶加上全脂奶，反而會削弱茶本身消滯功效，會更肥更滯。」

選擇茶葉亦要視乎體質，寒底人士普遍手腳冰冷，面色蒼白，容易見攰，如飲用綠茶會更易傷胃，甚至頭暈。寒底人士可選熟普，相對「冇咁傷胃同寒涼」。由於茶屬性偏涼，熱底人士飲茶會感到舒服，「綠茶類例如碧螺春、龍井等，飲完會好清熱，有暗瘡、痱滋多，飲完都會舒服好多。」楊強調，茶不要空肚飲用，食少許食物才飲，否則茶鹼會傷胃，「當然有啲茶可以餐前飲，六安茶可以幫助冇咁易食滯。」