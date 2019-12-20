探射燈：L簽旅客毋須送關 　變相全國「自由行」

內地丐幫來自五湖四海，更有疑似新疆乞丐千里迢迢來港行乞。內地前年放寬俗稱「L簽」團隊旅遊簽注的旅客過關手續，令丐幫來港更方便快捷。有立法會議員批評，有關部門後知後覺，應加強與內地當局溝通，堵塞漏洞。

除了49個獲允許「個人遊」的內地城市居民，可以個人身份來港旅遊外，其餘城市的內地旅客，必須申請L簽。以往持L簽旅客須向旅行社報團，湊齊人數，由旅行社人員填寫「送關紙」過關。然而，自2017年8月起，持L簽的旅客可以自助過關，毋須職員送關。加上網上更有大量低至1元人民幣的代辦L簽服務，變相毋須跟團，都可自由過關，做法與個人遊相似。

「商經局好離地，一直都察覺唔到個漏洞。」立法會議員劉國勳認為，內地放寬L簽的措施，令非自由行城市的旅客更容易入境香港，但同時會助長以非旅行目的來港的內地人濫用簽證，從事非法活動。他指商經局有責任了解L簽旅客的過關情況，了解濫用情況是否嚴重，加強與內地當局溝通、堵塞漏洞，而執法人員亦有責任截查不符合簽證目的人士。

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