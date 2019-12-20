探射燈：扮吐血呃錢吸毒　壞治安應加強巡邏

深水埗曾有內地女在街頭上演「黛玉吐血」的戲碼行乞。

丐幫以身體殘障博取路人同情及施捨金錢，但當中不少是假殘障。東網早前揭發深水埗有內地女在街頭上演「黛玉吐血」的戲碼行乞，豈料及後卻將乞討所得的金錢購買毒品；又有聲稱患癌的「慘情女」行乞後走進珠寶店大肆購物。有區議員指，區內行乞集團眾多，亦引發治安問題，盼警方加強取締。

1名年約40歲的女乞丐早前倒臥深水埗街頭，聲稱罹患胃癌及遭丈夫拋棄，命不久矣。語音未落，更吐出一攤血絲，豈料取得善款及觀眾散去後，她突然站起來抽煙，健步如飛走到地攤購買衣物，甚至到深水埗橋底「南亞村」購買毒品，並到公廁「上電」。此外，黃大仙有聲稱患上子宮頸癌，家有病父和智障弟的「慘情女」行乞後，竟走到珠寶店購買金飾。

深水埗區議員梁文廣指，區內行乞問題存在多時，涉及多批人士。當中有疑似集團式經營的內地殘障乞丐；有本地的吸毒人士和露宿者；近期更有聲稱愛港的外籍人士於港鐵站外派發區旗，然後向接收的途人收取金錢。他批評有關行徑既打擊市民行善的信心，更引發治安問題，促請警方加強巡邏。

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