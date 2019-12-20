探射燈：殘丐湧港市面　搵快錢過肥年

臨近年尾，多區湧現大批疑來自內地、肢體殘障的乞丐。東網追查發現，該些殘丐以集團式經營，平日專吼買餸時間於街市附近行乞，假日則轉戰旺區鬧市。乞丐刻意展露殘障身軀，更在凜冽寒風下赤裸上身，博得不少主婦、外傭及遊客同情施捨，其他同黨則負責接送及兼任「天文台」，估計日賺約600港元。

東網記者早前周日，於旺角道行人天橋先後直擊兩男一女乞丐出現，兩名男子均是身體殘障。身穿維吾爾族服飾的「維族人」，雙腳小腿萎縮，靠雙膝前行。他在天橋主動走近外傭，一邊行乞，一邊以普通話說：「謝謝！」期間獲不少外傭給予金錢。至接近黃昏，一名四肢健全的男同黨前來接應，幫「維族人」拿起裝有「善款」的袋後，便領他前往港鐵旺角站，期間二人鮮有交流。

同場另一名「無手男」則赤裸上身，露出殘障的雙手及腹部疑似燒傷的疤痕，博得不少外傭及路經遊客給予施捨，記者觀察所見，1小時內他便獲得約70港元「收入」，以他當日上午10時現身、下午7時「收工」計算，估計收入起碼有600港元。事實上，記者數日前的平日在元朗新街，已發現「無手男」行乞，當時他身穿短袖薄衣，同樣獲不少街坊同情。此外，旺角朗豪坊對面，則有「叩頭婆婆」不停叩頭乞錢，惟給予金錢的人則較少。

元朗新街近日亦出現3、4名職業殘丐，他們全是雙手或單手殘障，部分更連腿部亦殘廢。他們行乞時均刻意拉起衣服，露出殘缺的身體部分，有人更索性脫去上衣，早前氣溫驟降，有主婦及外傭紛紛施予「援助」。另外，屯門新墟街市附近亦有疑似內地婦坐在交通燈位乞錢。

1名只有半臂的「獨臂男」日前在荃灣楊屋道街市附近行乞，並以普通話向施贈食物的長者道謝，記者早前在大埔街市附近，亦看見「獨臂男」以同樣裝束行乞，惟市民大多人只給予硬幣，估計整日只有約百多港元。

大埔區議員余智榮承認，港鐵大埔墟站和行人隧道一帶不時有行乞者「搵食」，近期情況有上升趨勢。立法會議員柯創盛指，臨近年尾，本港旺區的行乞活動更見活躍。他不排除部分行乞者由內地行乞集團操控，認為警方應當加強巡邏執法。

警方發言人表示，警方會繼續留意有關情況，如發現有違法會跟進調查，若證據充足會提出檢控。而行乞可能觸犯《簡易程序治罪條例》，如屬第1或第2次定罪，可處罰款500港元及監禁1個月；如屬第3次或其後定罪，可處罰款500港元及監禁1年。

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