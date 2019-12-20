習近平寄語新任政府居安思危　對澳門建設提4點希望

習近平寄語澳門特區新一屆政府和社會各界站高望遠、居安思危。

澳門回歸20周年大會暨第5屆特區政府就職典禮今早(20日)舉行，國家主席習近平發表重要講話，寄語澳門特區新一屆政府和社會各界站高望遠、居安思危、守正創新、務實有為，並對澳門建設提出四點希望，指示澳門進一步提升治理水平，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾。

第一點是要堅持與時俱進，進一步提升特區治理水平。習近平指澳門要適應現代社會治理發展變化及新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能。要把依法辦事作為特區治理的基本準則，不斷健全完善依法治澳的制度體系。

二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。要選準經濟適度多元發展的主攻方向和重大專案，從政策、人力、財力等方面聚力攻堅。要積極對接國家戰略，把握共建一帶一路和粵港澳大灣區建設機遇，特別要做好珠澳合作開發橫琴。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。結合發展需要和市民需求，加強公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質，並積極回應市民關切，着力解決住房、醫療、養老等凸出問題。

四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，加強社團建設，保持澳門社會講團結、重協商的傳統，有事多商量多協調，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。