粉嶺九巴車禍司機還押候審　案發前左手疑未握實軚盤

九巴日前在粉嶺公路撞樹，巴士上層大半被削去。

一輛九巴日前在粉嶺公路撞樹，巴士上層大半被削去，有乘客更被拋出車外，最終釀成6死38傷意外。涉事車長現被控6項危險駕駛引致他人死亡罪，今(20日)被解往粉嶺法院應訊，毋須答辯，還押至明年3月3日再訊，以待控方繼續調查。

控罪指被告文志光（56歲）於本月18日，在粉嶺公路（上水方向）危險駕駛一輛九巴，導致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢和鄭燕生死亡。

據悉，被告當日下午4時許駕駛涉案巴士，車上有54名乘客，當巴士駕至現場時突然偏左行駛，先後撞向欄杆和樹，巴士再行前一段距離後停下。事件中巴士上層左邊車身被削去大部份，傷者主要為上層乘客，有乘客和座椅更被拋出車外，事件中6人死亡，另有38人傷，其中12人仍然留醫，情況穩定。

消息指，巴士上的鏡頭拍攝到被告駕駛期間，左手原本放在軚盤圓圈位置，至案發前數秒疑改放在軚盤上的平坦部份，未幾巴士便發生意外，被告隨即將左手放回圓圈位置。

控方申請押後，以待檢方化驗巴士和巴士黑盒、索取驗屍報告以及作血液的科學鑑證，期間反對他擔保。

辯方同意本案令人感到不開心，指被告已任巴士車長十八年，若獲擔保，公司會安排他暫停駕車工作，提出以三萬元申請保釋，最終被駁回。