刑事檢控專員不滿被指政治檢控　學者指應告則告

律政司刑事檢控科發表《香港刑事檢控2018》年報，刑事檢控專員梁卓然在年報中形容，刑事檢控科在2018年「事務紛繁」，又重申他對「政治檢控」的指控感到難受，強調該科「不會不惜一切代價令被告入罪」，又指他們的職責是確保所有被告都得到公平審訊，即使工作日益不討好、「面對種種批評和重重責難」，該科亦定必謹守崗位，迎難而上，又指科內檢控人員整年在「秉行公義者」的崗位上盡忠職守，持正獨立進行檢控。

梁在年報中指，雖然2018年公眾秩序活動減少，但年內法庭仍須分別審訊佔領中環行動和旺角暴亂事件中的被告及審理若干相關的上訴案件，注意到有市民把他們檢控某些涉及政治事實背景的案件說成是「政治檢控」，對此他感到遺憾。他指出，檢控官負責秉行公義，不會按照執法機關的指示行事，執法機關亦非他們的委託人或受託部門，檢控官會考慮所獲得的證據，決定應否提出刑事檢控。

刑事檢控科的檢控官人員在去年底達145人，為歷年之冠，隨人手增加，加上梁指自己以提升檢控官訟辯技巧為目標，更多年資較淺的檢控官獲指派與較資深的檢控官一同就審訊和上訴出庭檢控，令檢控官處理案件數目較前年增加11%。至於由外判律師處理的案件數目，去年就較前年減少約20%。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，檢控工作根本無分政治不政治，「都係咁告」，只要有人犯法就應被檢控，刑事檢控專員自言因外間指控感難受，反而會令人憂慮檢控工作是否會因坊間的言論而受影響。陳續稱，檢控工作理應無畏無懼、不偏不倚，「應該檢控就檢控」，又指很多案件應盡快提出檢控，不應拖延，否則反而會令人感覺當中是否有政治考慮、投鼠忌器。