醫管局主席稱嚴肅跟進醫護罷工　工會批無視訴求

醫管局主席范鴻齡昨(19日)出席醫管局大會後會見記者，提及醫護界成立的新工會，並指醫護罷工絕不能接受，如有發生將嚴肅跟進，不過，醫護界新工會之一「醫管局員工陣線」籌委發聲明指，強烈抗議醫管局針對工業行動作出處分，批評局方將罷工責任推至勞方，忽視員工選擇反抗的原因，又批評醫管局一方面不允許員工將政治帶入醫院，另一方面卻對港府及警方主動把政治帶入醫院視若無睹。

范鴻齡在新聞發布會上直言絕不接受醫護罷工，又稱人力資源主管彭飛舟已嘗試接觸工會，了解其訴求，希望「以和為貴」，不過「醫管局員工陣線」聲明指出，工會未有收到任何醫管局總部同事聯絡，質疑局方單方面指控抹黑工會，並強調《基本法》列明香港居民享有罷工的權利及自由。

聲明稱，醫管局以病人利益及醫管局聲譽反對前線員工表達訴求的和平行動屬道德綁架，員工雖為醫護人員，但本質亦是「打工仔」，對病人負責的同時為爭取合理薪酬待遇發起工業行動，亦是員工自身權利，認為醫管局應反思過往對待員工訴求的方式，單純道德綁架員工無助解決問題。

聲明又批評醫管局對港府及警方主動把政治帶入醫院視若無睹，強調政治被帶入醫院非員工之責，認為如醫管局想杜絕醫院政治化，應將矛頭轉向港府及警方，聲明最後要求醫管局正視問題，尊重員工加入工會及發起工業行動的權利。