賀一誠承諾加快公共行政改革　推進治理能力建設

澳門新班子就職，新任特首賀一誠宣誓就任後首次發言，指作為澳門第五任特首「深深感到使命光榮、責任重大」，他表明將加快公共行政改革，鞏固以憲法和基本法為共同基礎的憲制秩序，推進澳門特別行政區治理體系和治理能力建設，並發揮政府主導作用，打造具有豐富元素的多彩旅遊綜合體，推進會展、中醫藥、文化創意和高科技產業的培育和發展。

賀一誠發言指，此時此刻深深體會到偉大祖國永遠是澳門的堅強後盾，而站在新的歷史起點上，新班子將以「協同奮進、變革創新」作為新一屆政府的施政理念，解放思想、科學決策、敢於作為，全面準確貫徹一國兩制方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，切實維護國家主權、安全、發展利益，以更大的勇氣和與時俱進的變革創新能力，推動澳門經濟社會各項事業發展，以扎實工作成績回報中央政府和澳門特別行政區廣大居民對新班子的信任和支持。

他表示，新班子將認真總結澳門20年來一國兩制實踐的成功經驗，結合澳門實際情況，提高站位、開拓視野，進一步建設具有澳門特色的一國兩制，又透露未來工作重點，包括會加快城市規劃和公屋建設，改善交通，加強環保，推進都市更新和智慧城市發展；落實醫療、教育、社會救助和社會福利等方面的資源有效投放；弘揚中華優秀傳統文化，推動多元文化交流合作，推動澳門文教事業創新發展和全面繁榮；加強公務人員國情研修和國家意識，加強青少年愛國主義教育和人才培養，實現「愛國愛澳傳統代代相傳，一國兩制事業後繼有人。」

他相信，在中央支持和指導下，只要我們緊緊圍繞和把握澳門的發展基礎、發展動力、發展機遇、發展定位和發展優勢，協同奮進，變革創新，澳門的明天一定更加美好，一國兩制事業一定更加輝煌。