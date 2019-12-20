謊稱對手較貴助印刷商獲訂單　奧比斯2前僱員涉串謀詐騙

國際醫療組織奧比斯2名前僱員，涉嫌以虛假報價單，詐騙奧比斯批出總值逾650萬港元的印刷及設計訂單，他們與2名印刷服務商東主，分別被廉署起訴共6項罪名，包括2項串謀詐騙、3項使用虛假文書及1項管有虛假文書罪。案件今日(20日)在觀塘法院提訊。

被告暫時毋須答辯，案件押後至明年1月9日，轉往區域法院審理，期間被告均獲准以2萬港元保釋，不得直接或間接接觸控方證人。

被告為李子超(56歲)及林兆基(57歲)，分別為奧比斯特別項目組前總監及前高級發展經理；吳達明(61歲)，迅朗印刷公司東主；及關嘉華(45歲)，創意源流東主。

控罪指，李及吳於2013年1月14日至2017年11月21日期間，不誠實地偽稱迅朗2間競爭公司要約以較高價格供應奧比斯相關項目印刷物料，誘使奧比斯就該些項目將印刷訂單判給迅朗。

另一項串謀詐騙罪中，林及關被控在2013年1月31日至2017年11月13日，不誠實地偽稱2家為創意源流競爭對手的設計公司，均提出以較高價錢，向奧比斯提供設計服務，誘使奧比斯把設計訂單判給創意源流。

林另被控3項使用虛假文書罪，指他於2013年10月至2015年10月期間，使用6份看來是由另外3家設計公司發出的報價單，意圖誘使奧比斯接受它們為真文書。吳則另被控於2018年5月10日，管有3個包括上述2家競爭對手的公司印章，意圖由他或他人藉使用該些印章，而誘使另一人接受它們為真的。