改裝工程圍標欺詐案　前物業經理判200小時社服

一名物業管理公司前物業經理，在未有適當取得報價單下，欺騙發展商將總值逾54萬元的改裝工程判予一間裝修承辦商，早前被廉政公署起訴，其後被裁定一項串謀詐騙罪名成立，被告今(20日)在東區裁判法院應訊，被判處200小時社會服務令。

43歲被告侯致遠，案發時為仲量聯行物業經理，為銅纙灣商業大廈Tower 535提供樓宇管理服務。侯於2015年向大廈發展商豐泰地產投資公司建議，將一間檢測儀錶房改裝為會議室，侯於2016年初要求達成工程公司獨資經營者劉大春就該改裝工程提交報價單，侯從劉接獲總值約54萬港元的報價單後，在沒有得到豐泰批准下要求開展工程，侯於2016年3月進一步要求劉將該檢測儀錶房改裝為管理處辦公室，改裝於2017年中完成。

被告於2017年10月要求下屬工程師向包括達成在內的多間承辦商索取三份報價單，該大廈工程師得悉必須將該項改裝工程判予達成，為確保達成的報價看來是最低價，另外兩間分判商被要求報上分別為70萬港元及約91萬港元的不合理高價，該大廈工程師其後預備了一份報價分析書，顯示達成看來是報價最低的公司。