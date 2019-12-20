圖書館助理落藥非禮罪成　官斥度身訂造說詞求脫身

女學生與男網友一同「唱K」，稱期間飲了一杯參蜜後感乏力，感到被非禮後失去知覺。男網友事後被控施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮及管有第一部毒藥共三罪。案件今(20日)在區院續訊，被告被裁定施用藥物及非禮兩罪罪成，管有第一部毒藥罪則罪名不成立，法官明言案件極之嚴重，遂將被告還押至明年1月10日量刑，期間待索閱其背景報告。

29歲被告鄭棨語，案發時在學校任職圖書館助理，現時無業。法官裁決指，女事主X誠實可信，亦沒有證據支持X是透過任兼職女友提供伴遊服務以賺取金錢，並接納X並沒有收取過被告金錢，且X的證供得到閉路電視片段、醫院化驗報告及其男友Y的證供佐證。

反之被告的辯稱不合理，被告指稱X與Y兩人合謀欲勒索他金錢，惟此舉根本不需X服藥，且Y所拍到的片段只是被告扶着X離開升降機，及後Y報警更非勒索必要的步驟等，以此作為勒索理據實有點牽強。再者，被告又稱因見X的內褲褪下至膝蓋，才幫忙把X內褲脫下放入袋，但法官指被告若有心幫忙，理應協助X穿回內褲，而非脫下放袋。被告本身只是學校圖書館管理員，卻自稱是教中文的老師，意圖提高地位，在他所稱與X二人的商業交易中，根本不必要。

法官直指被告的辯解只是就着不可爭辯的事實，來度身訂造說詞，以求脫身，惟其描述的情況極之扭曲，不能在日常生活中發生。法官考慮了事主等的證供後，裁定被告上述施用藥物及非禮兩罪罪成。就着在被告辦公桌內找到昔多芬一事上，因桌中抽屜並無上鎖，師生亦可到圖書館，控方未能證明該桌的控制權利全歸被告，在疑點利益歸於被告下，裁定他就管有第一部毒藥罪罪名不成立。