駁回區諾軒范國威上訴許可　終院指兩人理據欠證供支持

香港眾志成員周庭與劉穎匡去年分別參選立法會港島及新界東直選，均被選舉主任裁定不合參選資格。他們其後提出選舉呈請。高院原訟庭早前裁定兩人呈請得直，並裁定在補選勝出的區諾軒與范國威當選無效。終審法院之上訴委員會於本周二(17日)駁回區、范的終審上訴許可申請，維持原訟庭判決。終院今早(20日)補頒判詞，解釋判決理由。

終院常任法官張舉能在判詞表示，區諾軒在終院聲稱自己是周庭的「plan B」，范國威亦類似地說他與劉穎匡屬同一政治陣營，因此剝奪他們的議席會對投票給他們陣營的選民不公。法官卻指出他們原審時表明保持中立，范更在原審時表明會服從法庭判決，然後獲原審法官批准在聆訊缺席。兩人原審時沒有舉證，因此他們現時說法並無證供支持。他們現在到終院亦無解釋改變立場的原因。基於此，他們不能現在更改先前立場爭拗。

法官亦指出，兩名呈請人中，周庭雖表示在今次區諾軒的終審申請上保持中立，但其立場仍然是認為區當選無效。劉穎匡更表明不同意范國威的說法。法官表示在任何選舉呈請案中，法庭都要依法裁定當選者是否「妥為當選」，並無酌情權不作判斷，尤其是無權因政治理由而判非妥為當選人士可續享議席。

另外，對於區、范兩人指，周、劉兩人透過司法覆核檢視其選舉資格的途徑被剝奪的說法，終院亦不接納。張官認為周、劉兩人無嘗試申請司法覆核，所以區、范兩人上述說法不成立。而周、劉的興訟權利亦無受限制。由於區、范兩人提出的理據俱不成立，終院遂拒絕受理。