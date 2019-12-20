立會討論天星小輪加價　議員促政府增補助

立法會交通事務委員會今(20日)早討論天星小輪申請加價16.5%，議員關注政府有何措施幫助船公司穩定收入，有議員批評政府對渡輪服務的規劃「Hea做，無規劃」。運輸及房屋局副秘書長(運輸)蔡傑銘指，政府在可行情況下為船公司提供補助，例如容許船公司可出租渡輪碼頭上物業紓緩票價加幅，天星小輪去年錄271萬港元虧損，明年政府對船公司的補貼由四分一增到三分一，今次加幅申請不太高。

天星申請中環、灣仔來往尖沙咀兩航線加價3至5毫，大部分議員認為加幅高，譚文豪指天星小輪於1966年申請加幅5仙引發暴動，天星於2016年有4800萬港元收入，18年更增至5000多萬港元，現有虧損因租金收入減少，屬副業收入下跌，即「金雞蛋變咸鴨蛋」；張宇人指要協助天星增收入，促天星善用尖沙咀碼頭對外的空地增收入。

議員何啟明批評政府對渡輪服務的規劃「Hea做，無規劃」，部分碼頭沒有巴士可達，重巴士而棄渡輪，早前部分交通服務中斷，正由渡輪發揮作用，促政府助渡輪業。蔡傑銘回應指天星小輪已計劃重整碼頭租務，而灣仔碼頭因有工程進行令乘客難以到達，會考量如何加快工程進度，但不能要求渡輪公司靠非票務收入維持經營，此外近期示威集會影響客量，預計天星小輪來年仍虧損。