天水圍空地設臨時街市　90%人反對外判憂壟斷

政府在今年的《施政報告》中提出在天水圍天秀路公園旁空地設臨時街市，預計明年底啟用。不過，關注公眾街市發展的地區團體進行問卷調查發現，近60%受訪者表示沒有信心臨時街市可如期落成，有90%人反對臨時街市外判及認為應在區議會設街市專責小組，跟進興建街市的進展。天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱指，結果反映市民對政府的不信任，建議新一屆區議會成立小組監察街市進展，並讓居民直接參與，達致與民共議。

政府早在去年施政報告提出在天水圍天福路建公營街市，唯一直未有落成時間表，至今年的施政報告終敲定在天秀路公園旁空地先建設臨時街市作過渡措施。天水圍社區發展陣線等關注公眾街市發展的地區團體於上月5日至12日期間訪問241人，有58.5%人表示沒信心臨時街市可如期落成；逾90%人認為臨時街市應交由食環署管理，不可再外判予私人公司；另有90%人表示應在區議會設街市專責小組，跟進興建街市的進展。

楊健濱表示，有受訪者反映政府自2017年確立天水圍建街市，但至今未見進展，打擊市民的信心。另有90%受訪者反對將臨時街市外判，相信是因為將街市外判予私人承租商管理，會將公營設施變成私人公司的牟利工具，加劇區內壟斷情況。