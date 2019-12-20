男子25年前代考路試被控後潛逃　換身份證揭案今受審

五旬漢於25年前替他人代考駕駛路試，以騙運輸署發出駕駛執照。事後他被控以一項串謀欺詐罪，案件早於1994年在法庭提訊，惟被告再訊時棄保潛逃，案件擱置多年，至今年10月被告到入境處換領香港身份證時被揭發拘捕。被告今(20日)在九龍城法院承認控罪，裁判官把案押至明年1月3日，以待索取被告的背景報告，期間被告須還押候懲。

現年57歲的被告張志明，犯案時為32歲。案情顯示，被告於1993年11月29日至12月22日期間，在中介人的協助下代替考生參加駕駛考試，並取得合格成績，以讓考生向運輸署出示有關合格證而獲發駕照，被告先後為3名考生考取私家車、輕型及中型貨車駕駛試的合格證。於1994年2月3日被告被廉署拘捕，警誡下招認在中介人的要求下，提供代考服務。

同年2月4日，被告被控以一項串謀詐騙罪，並帶上法庭應訊。被告獲准保釋候訊，惟他其後再沒有到庭，棄保潛逃，至今年10月被告換領新香港身份證時被捕。

控方透露被告於1984年有兩次刑事紀錄，同案的另一被告譚月明於當年認罪後被判囚6個月。