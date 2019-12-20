修例風波：崔天凱稱美視香港為地緣戰略工具　圖挑戰「一國」

中國駐美大使館當地時間周四（19日）舉辦紀念澳門回歸20周年招待會，駐美大使崔天凱在會上指出美方一些勢力插手干預香港事務，甚至將亂局長期化。另批評他們把香港當作地緣戰略工具，企圖挑戰「一國」及破壞「兩制」，借搞亂香港遏制中國。

崔天凱在10分鐘的致詞中，批評外國勢力介入中國內部事務，並強調「一國兩制」有助於香港、澳門長期穩定與繁榮，以及促進中國和平統一。另指出有關勢力在背後支持香港暴力犯罪，「他們的陰謀是要讓香港混亂一直持續下去，並把香港當成地緣政治工具來圍堵中國」。

崔天凱強調，「一國兩制」的成功實踐惠及國際社會，包括為美國在內的世界各國帶來重要合作機遇；中國政府堅定捍衞國家主權、安全及發展利益，對於實行「一國兩制」、反對外國勢力介入香港事務的決心也堅定不移。

此外，中國外交部副部長樂玉成周五（20日）會見美國候任常務副國務卿、對朝政策特別代表比甘，指出當前中美關係遭遇嚴重困難，原因是美方一些人對中國的認知出現了重大偏差，聽任偏執和短視帶節奏。

他強調，中國政府所想所為，都是為了讓中國人民過上更美好的生活，對同美國爭王爭霸不感興趣。中方致力於同美方一道努力，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定捍衞國家主權、安全、發展利益。並敦促美方同中方相向而行，按照兩國元首達成的重要共識，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。