社運人士覆核指監警會審研大型遊行越權　案件稍後判決

社運人士呂智恆今年10月向高等法院提出司法覆核申請，指監警會於7月5日決定，會主動審視6月9日至7月2日發生的大型示威遊行活動並進行研究，是超越了其職權範圍。原訟庭今早(20日)開庭，以決定是否批出訴訟許可。案件下午4時半判決。

代表申請人呂智恒的大律師表示，根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，監警會並不包括主動調查權，因此監警會今次決定屬明顯越權，法庭應當受理呂的司法覆核。

不過監警會的大律師就指，若細心閱讀監警會的新聞稿，自會發現它是作出研究而非調查。大律師表示，條例應解釋為監警會僅沒有權就個別投訴作出調查。他指條例亦有訂明，監警會在執行其職能時，有權做所有合理地需要作出、有助於執行職能的事情。就近日的示威活動衍生的投訴，監警會必須弄清整體事實的來龍去脈，然後才能作出處理，因此主動研究示威活動是必要及在其職權範圍之內的事。

除此之外，監警會一方亦指呂在僅在監警會公布會作研究，但在研究未有任何結果前便入稟，是過早提出覆核。不過另一方面，他在10月才針對監警會於7月初公布的決定興訟，又超過了入稟的時限。此外，呂由6月至今，並無就警方的做法提過任何投訴，故他是否合資格針對監警會提覆核亦存疑問。監警會基於上述理據和程序上的缺憾，請求法庭拒絕受理案件。