房協出租屋邨凍租至明年9月底　議員「唔收貨」促減租

房協轄下屋邨目前的租金水平將維持至明年9月30日。

房屋協會表示，考慮到香港目前經濟狀況，房協執行委員會決定暫緩轄下出租屋邨2020至2022年的租金檢討，目前的租金水平將維持至明年9月30日。立法會房屋事務委員會主席柯創盛表明「唔收貨」，認為房協應該減租。

房協轄下屋邨租金檢討一般每兩年進行一次，2020至2022年租金原定明年4月1日開始實施。房協行政總裁黃傑龍表示，房協作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運帳目獨立於其他業務，租金釐定及檢討主要以屋邨營運成本作為主要考慮因素。按目前租金水平，今年營運帳目仍然錄得虧損，但因應當前經濟環境，房協願意與屋邨租戶共度時艱。房協會密切留意香港經濟狀況及租戶負擔能力，明年因應最新情況檢討。

柯創盛表示，經濟數據反映香港經濟增長速度下跌，預計經濟惡劣情況持續，失業率亦預計持續上升，基層市民生活倍感吃力。房協應減租，減輕租戶壓力，與市民共度時艱。

房協轄下20條出租屋邨共有3.2萬多個單位，居民人數約8.3萬人。

立法會議員尹兆堅指現時香港經濟不樂觀，房協做法只是延遲加租，形容如彈弓手，他質疑房協有機會待房委會9月加租後才決定加租幅度，亦可能受政府施壓，做法難看。