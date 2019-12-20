議員學者指習近平暗示對港不滿　外力介入修例風波

國家主席習近平今(20日)在澳門回歸20周年大會暨第5屆特區政府就職典禮發表重要講話，特別提到港澳事務不容外部勢力干預，又讚揚澳門在推行愛國教育，以至23條及國歌法立法都十分順利。有立法會議員及學者均認為，習近平的發言雖因應澳門回歸，但在多方面都有暗示對香港現狀的不滿，尤其在不容外部勢力干預方面，矛頭直指香港反修例示威受美國等西方國家干預，同時警示港府要正視問題，並加把勁改善現狀。

立法會議員陸頌雄認為，習近平所指的不容外部干預港澳事務，是對香港反修例事件一個嚴正警告，暗示有人製造環境，讓美國借反修例牽制香港事務，亦指該些出賣香港及國家的人未來必要「找數」。陸又稱習近平在講話中多次提到及讚揚澳門教育發展，認為暗示他意識到香港教育的無為而治，提示港府要端正香港教育問題，「唔好畀政治問題入侵校園」。

陸續稱，習近平發言點出香港及澳門在國家原則上的表現差別，「過去香港政府一直未有做好」。陸稱澳門一直落後於香港，但近年把握到國家發展機遇並積極配合國家，造就近年的欣欣向榮。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦表示，習近平在講話中很多時候都暗示香港問題，尤其針對反修例事件，明示有外力介入，亦點出香港已成為中美角力的籌碼。陳提到習近平多次提到教育問題，其實是呼應四中全會講話中，有關港澳應大力發展愛國教育的事項，在讚揚澳門的同時，暗指香港做得不夠好，希望港府能加把勁。