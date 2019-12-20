元朗豪宅涉製1.5億元毒品案　4被告判囚18年至23年9個月

販毒集團專程從南美聘請一名「廚師」來港教導他人以複雜方法製毒，並租用元朗一個豪宅單位作為製毒工場。警方在單位內檢獲約16.3公斤可卡因及製毒原材料，估計可製成總市值約1.5億港元的霹靂可卡因。警方拘捕該名秘魯籍男子和3名港人，4人早前承認製毒罪。

案件今日(20日)在高院判刑，庭上透露，案中教授製毒方法的秘魯籍被告獲得有「廟街神父」之稱的胡頌恒(John Wotherspoon)求情，神父指他參與反毒運動，成功令由南美販毒來港的罪案數目銳減，由2016年的30宗減至今年5宗，法官接納他協助打擊販毒罪案有功，酌量給他減刑3個月，但最終仍重判他監禁23年9個月。其餘3名港人被告則被判監18年2個月至22年4個月。

4名被告分別是40歲秘魯男子Casado Montalvo Omar Esteban，報稱麵包師傅；37歲無業漢麥浩文；30歲方志遠，報稱貨車司機；21歲無業漢陳集睦。他們分別承認一項製毒罪。

辯方早前求情指，秘魯籍被告單身，但與3個女人先後誕下4名子女，他的麵包師傅收入不足支付家庭開支，某次他踢足球認識了一名球友，對方教導他如何製毒，更以1萬美元利誘他來港，由於他欠債纍纍，故未能拒絕對方的邀請。

次被告麥浩文過往有盜竊、管理賣淫場所及三合會相關案底，他亦曾因販毒在2010年在區院被判監3年4個月。辯方指麥生於單親家庭，2012年他出獄後，先後任職壽司廚師及私人司機，被捕前他任職GoGoVan司機，惟收入不佳，一名叫「軒少」的熟客知道他有財政困難，向他借錢之餘，又以每日3000港元聘請他到肇事單位「睇住個廚房」，他意會到單位與毒品有關但仍答允，惟事發後他收不到任何報酬。

辯方指，第三被告方志遠因欠債20萬港元才被招攬犯案，被安排替肇事單位交租；第四被告陳集睦則是眾被告中最年輕的一位，他曾是一名跨境學童，於12歲時來港讀小四，他中三輟學後任職廚師，惟餐廳後來倒閉，他的母親患上乳癌，他為了賺快錢支付母親醫藥費及還債，一時愚蠢受壞朋友影響才干犯本案。

法官指，製毒比起販毒更嚴重，除了毒品數量外，製毒工場的規模、各被告在案中扮演的角色，以至是否已有毒品完成生產等等都是量刑因素。本案中有16公斤毒品被搜出，可見製毒工場的規模龐大，要不是警方及早揭發，所製造的毒品會更多。

辯方指秘魯籍被告曾向警方表示，他願意頂證販毒集團主腦，他於事發前一個月來港，當時兩名集團主腦到香港機場迎接他，過程被閉路電視鏡頭拍下，惟警方做事散漫，閉路電視紀錄已被刪除，錯失頂證主腦的良機。法官指，秘魯籍被告在警誡下否認與案有關，他來港後20個月才表示願意協助警方，法庭不接納辯方說法，不會因此而給他減刑。

法官認為，秘魯籍被告的罪責是眾被告中最重的，他跨境犯案具加刑因素；第三被告的罪責較另外兩名被告稍為嚴重，故判他監禁22年4個月；其餘兩名被告願慮頂證秘魯籍被告，並曾替警方錄取口供，雖然秘魯籍被告最終認罪，但法庭決定給予他們45%的刑期扣減，最終判二人監禁18年2個月。