南昌組合屋籌備2年已組裝　羅致光自嘲政府做要8年

籌備逾2年、香港首個組合社會房屋計劃南昌街項目今日(20日)展開組裝工程。項目將建造一棟4層高的組合屋，提供約89個單位，預計明年第二季落成並入伙，較早前預計延遲兩季。

社聯今午舉辦南昌街組合社會房屋組裝儀式，出席的運輸及房屋局局長陳帆形容心情激動，因南昌街組合屋項目由提出至今2年，項目由零開始遇上不少困難，但可為日後項目提供深度指引。勞工及福利局局長羅致光指2年時間「已經好快」，他形容如由政府負責應要做8年，「眾所周知政府平均建屋需時8至11年」。

政府計劃預留50億港元用於支援非政府機構提供過渡性房屋的撥款，羅指對於立法會今屆財委會批出50億港元撥款不感樂觀，但相信關愛基金會繼續支持過渡性房屋項目。

項目位於深水埗南昌街202至220號，1棟4層提供89個單位，包括35個各約130平方呎的1人單位，39個2人單位各約179至224平方呎，13個各約292平方呎的3人單位及2個無障礙單位各約293平方呎，協助154至156位基層市民。每單位附設獨立洗手間及浴室，冷氣機，抽氣扇，電熱水爐，另設有使用電爐的煮食空間，租約年期為2年。