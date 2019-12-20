上月通脹放緩至2.9%　主因旅遊交通費下跌

政府統計處今日(20日)公布，11月的消費物價指數較去年同期升3%，較10月的3.1%稍低，剔除所有政府一次性紓困措施影響的基本通脹率為2.9%。政府發言人指，上月升幅放緩主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用下跌所致。而累計首11個月，香港整體通脹率按年升2.9%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)，上升13.9%；雜項物品，上升3.3%；住屋，上升3%；外出用膳，上升2.2%；交通，上升2.1%，及雜項服務，上升1.5%。然而錄得按年跌幅的類別則為電力、燃氣及水，下跌6.4%；衣履，下跌3.5%；耐用物品，下跌2.3%；煙酒，下跌0.1%。

至於豬肉價格依舊高企，11月的消費物價指數達227.2，較去年同期高90.3%，較10月則微跌0.3%；至於旅遊業則較上月跌幅加劇，消費物價指數為103.5，較上月跌1.6%，按年則跌0.6%。

政府發言人表示，11月份的基本消費物價通脹率進一步緩和至2.9%，顯示消費物價指數多個主要組成項目承受的價格壓力略為減退，儘管食品通脹因豬肉價格高企而仍然顯著。展望將來，由於進口通脹輕微及經濟狀況欠佳令本地成本壓力緩和，整體通脹壓力在短期內料會受控。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。