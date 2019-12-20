租戶批土瓜灣重建項目無助商舖復業　學者轟重創小區經濟

市區重建局以小區模式於土瓜灣展開多個重建項目，受影響商舖租戶苦訴該局未作相關安置安排，影響生計。有關注團體進行調查，發現100%租戶認為市建局中介服務無助覓得新店復業，逾半租戶於市建局宣布收購後被業主加租逼遷。團體批評上述該局的中介服務「離地萬丈」，亦有學者直斥局方着重收購重建而未妥善安置，重創小區經濟。

市建局自2016年起先後宣布6個土瓜灣重建項目，涉及街道有鴻福街，庇利街等，牽涉至少230間地舖商戶。地政總署在今年9月宣布收回相關土地，上月6日午夜起相關土地已收歸政府所有，惟目前近一半商舖租戶尚未離場。

土瓜灣重建項目非住宅租戶關注組由去年以問卷及質性訪談作調查，共收回53份問卷及訪問了10個租戶，約47%受訪者從事車房業，約30%為民生店舖如食肆及士多等。調查顯示全數租戶均認為市建局中介服務無助復業，84%租戶表示雖有意復業但擔心新舖租金太貴，約52%租戶於市建局宣布收購後被業主加租，另有個別商戶被業主加足逾50%租金。

關注組代表胡先生指土瓜灣重建範圍車房林立，市建局收購重建後令大量車房租戶難覓合適舖位，賠償不足復業，形容該局猶如滅絕當區車房。胡又批評該局提供的中介服務離地，曾為車房覓得樓底甚矮或舖外有燈柱豎立的舖位，無視車房需要高樓底修車及車出車入的基本需要。

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華指出，明白舊區重建有助提升土地運用效益，但市建局着重重建而未妥善安置的做法往往摧毀當區社區經濟，令小區商戶被迫脫離原有經濟網絡，生計難以維持。