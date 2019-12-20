習近平結束3天訪問澳門行程　乘專機離開

國家主席習近平及夫人彭麗媛今日(20日)結束3天訪問澳門行程，下午4時20分乘搭專機離開澳門。

今午4時許，習近平伉儷抵達澳門國際機場停機坪，在行政長官賀一誠伉儷陪同下向歡送人群揮手致意，之後登上專機。是次出席歡送儀式的還包括前任及現任澳門特區政府主要官員等人，以及約260名包括小朋友、青年和市民在澳門國際機場停機坪歡送習近平伉儷離開。

澳門中聯辦傅自應在習近平所乘專機起飛後表示，習近平在澳門期間，48小時內參加了19個活動，指行動緊張、意義重大。傅指小小的澳門是習「心中大大的牽掛」，對方一下飛機便表示非常高興能夠再次來到美麗的澳門，並與澳門各界人士多多交流。習主席在活動中深入社區、學校，了解澳門同胞的工作、生活、就業、養老、教育等各個方面的情況。

傅續指，習近平希望特區政府和學校擔負起愛國主義教育的主體責任，寄語青少年成為澳門乃至國家的棟樑之才，激勵澳門同胞珍惜今天繁榮，穩定的大好局面，而將澳門建設得更加美麗是習的發展藍圖視察期間。到訪澳門期間，習興致勃勃地參觀了澳門城市發展及建設展覽廳等，傅表示：「回歸以來，城市建設成就給予了高度的肯定，對城市發展，繼續期待，經濟適度多元發展，習主席一直牽掛於心，在參觀中部平臺建設成果展覽的時候，對中國平台從理念，因為澳門現實從藍圖並為實體感到十分的高興。」

傅指，習近平提及澳門的年輕人，勉勵他們掌握本領，成為中國同世界各國交往的友好使者，並對澳門發展的肯定和關心，必將激勵澳門同胞，把握新機遇，展現新作為，令澳門經濟社會持續健康發展，「習主席心繫未來，宣示一國兩制的初心不改，習主席在出席慶祝活動的多個場合，都表明了，一國兩制的原則和立場，宣示新時代一國兩制初心不改」。