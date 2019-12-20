無綫播放政府宣傳短片不足　通訊局強烈勸喻遵守牌照條件

反修例事件風波不斷，不同媒體會就示威現場最新情況而作直播。通訊事務管理局今(20日)發出新聞公報，內容指電視廣播有限公司(無綫)於2019年7月13日至11月26日期間，因未有按牌照條款播放部分原定的政府宣傳短片及通訊局宣傳材料，而違反其本地免費電視節目服務牌照規定。通訊局就此向無綫發出「強烈勸喻」，敦促無綫嚴格遵守有關牌照條件，並須在未來3個月額外播放政府宣傳短片及通訊局宣傳材料，以彌補不足之數。

無綫就事件向通訊局表示，由於無綫新聞台需要騰出時段播放與近日社會事件有關，或因該等事件而引致的突發新聞和現場直播，因此該台自今年7月13日起，臨時取消部分原定的政府宣傳短片及通訊局宣傳材料，但未有作出補償。

通訊局表示，牌照規定無綫在每條節目頻道，須按照政府新聞處所編製的時間表，每小時播放最多1分鐘的政府宣傳短片，以及按通訊事務管理局辦公室所編製的時間表，每星期播放最多5分鐘的通訊局宣傳材料。該局認為，現行機制已在播放政府宣傳短片及通訊局宣傳材料方面給予持牌機構若干彈性，因此無綫在播放有關短片的困難「並非無法克服」。

另外，通訊局亦就香港商業廣播有限公司(商業電台)違反牌照規定一事作出強烈勸喻，公告指，商業電台未有在2019年9月2日早上7時於AM864台播放每小時一次的天氣報道，亦未有在同日早上8時至下午2時於該台播放每小時一次的新聞及天氣報道，違反其聲音廣播牌照條件的規定。

通訊局續指，是次漏報是由於商業電台直播室的傳聲器出現技術故障，以及一名職員忘記在早上7時讀出天氣報道；故認為商業電台沒有充分保持警覺，以監察直播節目及避免人為失誤。該局最終向商業電台發出強烈勸喻，敦促它嚴格遵守有關牌照條件。