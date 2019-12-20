僅4%港人登記捐贈器官　團體籲市民向家人表達意願

香港器官捐贈者人數持續低迷，截至上月，中央器官捐贈登記名冊登記人數只有約31.5萬人，僅佔全港人口約4%，惟捐贈遠遠不足供應輪候中的病人，以晚期腎病為例，就有逾2300名垂危患者等候移植。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡醫生表示，政府調查顯示只有約30%市民願意死後捐出器官，逾50%市民未想過或未決定是否捐贈，冀能藉今屆「春耕行動」推動器官捐贈公眾教育，鼓勵市民於中央器官捐贈登記名冊登記，並向家人明確表達自身意願，助患者重獲新生。

香港移植學會會長周啟明醫生指出，現時腎臟的輪候時間中位數約為5年，期間患者的其他器官如心臟等亦可能出現問題，或會出現「等到死都未等到」的情況。周指出，中國人普遍重視死者遺願，調查亦顯示倘若死者生前曾簽署器官捐贈卡，逾50%受訪者願意捐出其遺體器官，不願意的則不足10%，惟只有約19%曾向家人表示願意死後捐贈器官，認為當中有很大的改善空間。

謝素華女士16年前因患有類風濕症關節炎引發肺纖維瘤，當時不僅需要以輪椅代步，甚至連一磚豆腐都無力拿起，日常生活大受影響，只能困在家中依賴呼吸機過活，十分難受，一度萌生自殺念頭。她又指，自己兩年前完成肺部移植手術，至今已重獲新生，可自由外出及行山，呼籲公眾支持器官捐贈。

香港醫學會及香港移植學會將於2020年1月5日在東涌舉行第四屆「春耕行動」步行活動，以「情繫東涌河」為主題，活動將於東薈城音樂噴泉出發，途經東涌侯王古廟後返回起點，目前有逾百人報名參加，當中不乏曾接受器官移植手術的康復者。