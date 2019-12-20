政Whats噏：葛珮帆下周一生日　契仔女送蛋糕齊甩轆

立法會議員葛珮帆(EQ)下個禮拜一(23日)生日，佢嘅黨友同助理趁今日(20日)人齊，喺記者會之前打算畀個驚喜佢，就係特登訂造咗2個蛋糕，其中1個係佢最愛嘅大象蛋糕，仲安排咗佢嘅一對契仔契女陪佢慶祝生日，不過2位就齊齊「甩轆」，契仔喺推緊蛋糕車個陣突然扭計，放低把刀之後就走咗去，而契女就喺唱生日歌嘅時候喊，要人抱走先肯收埋眼淚，EQ話生日願望係天下太平，希望大家平平安安。

講番正題，EQ話依家嘅女性要兼顧事業同照顧家庭責任，面對好多困難，有見於社會對支持婦女嘅政策同措施並唔足夠，期望向政府就婦女政策發展提出多項建議，為婦女爭取更大嘅福祉同權益，建議分為「紓緩婦女家庭壓力」、「優化防止家暴政策」、「防止歧視政策」、「優化女性健康政策」同「加強婦女就業培訓」5方面。

EQ又話佢哋曾經就唔同嘅婦女問題向政府反映，有部分能夠成功爭取到，但有啲就仲有漫漫長路先可以達成目標，未來會進一步定下政策方向同議題，透過深化同研究，繼續推動婦女政策。