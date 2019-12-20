習近平冀賀一誠貫徹一國兩制　推進經濟發展改善民生

國家主席習近平今午(20日)結束3天訪問澳門的行程，當天上午他會見新任澳門行政長官賀一誠時表示，希望賀帶領澳門特別行政區政府全面準確貫徹「一國兩制」方針，並不斷推進澳門經濟及民生等方面發展。

習近平在會見賀一誠時，先是祝賀對方就任第五任澳門行政長官，「從今天開始，你就要承擔起領導澳門特別行政區的重任。中央政府對你高度信任，澳門居民對你充滿期待」。習要求賀全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，穩健施政，奮發有為，在前幾屆政府打下的良好基礎上，不斷推進澳門經濟發展、民生改善、社會和諧，並積極參與共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設，把澳門建設得更好，並指中央政府將全力支持他和澳門特別行政區政府的工作。

賀一誠感謝習近平和中央政府的信任，他說新一屆特別行政區政府將切實加強管治團隊建設，着眼長遠、破解難題，確保經濟持續穩定發展，並表示一定會帶領特別行政區政府努力工作。

及至下午，賀一誠在習近平離開澳門後接受媒體訪問時表示，將會好好貫徹落實習近平提出的四點希望，在工作中具體落實，並強調堅決執行不容許外部勢力干預。對於中央今次沒有向澳門「送禮」，賀則認為這是「見仁見智」，他指習今早的發言對澳門在橫琴的發展已有好清晰定位，認為門已是好大支持。

另賀指出，由於涉及龐大政府資源投放，因此一定要監管，他希望能立法設立機構，將政府成立的公共資本投資公司及其他基金納入監管。