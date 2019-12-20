疏忽過路案審至92日　控辯雙方明言向對方索7位數訟費

東區法院暫委特委裁判官何麗明，去年1月起審理一宗簡單及最高刑罰為罰款500港元的行人涉嫌疏忽過路傳票案，但遲遲未能審完案件，直至高院於今年8月向她頒下履行責任令，她終於可以審結案件。審訊今(20日)踏入第92天，暫委特委裁判官何麗明早前裁定尼泊爾籍女被告罪名不成立後，控辯雙方都表明會向對方索取6至7位數字的訟費，原本今日聽取雙方陳辭，惟最後全日只完成了辯方律師侯振輝就申請訟費的陳辭，控方下周一(23日)始作回應，而待辯方取得整個審訊的文字紀錄後，明年3月23日再展開控方就申索訟費的陳辭。

控方早前表明會向曾經代表被告的大律師梁耀祥和律師侯振輝追討訟費，梁耀祥今由大律師Daryanani Naresh作代表，梁及侯均要求索取法庭審訊本案的文字紀錄，其中侯更要求取得全部91天的紀錄，以回應控方的訟費申請，而侯與何官就此事作了一番爭論，侯認為何官應基於公義下令控方交出相關法庭紀錄，而毋須辯方再花數十萬去申請，而何則指自己無權落令，最終侯同意自行向法庭申請。

侯申請訟費時則指，案中被告已被裁定無罪，而且不涉自招嫌疑或技術性脫罪，反而是控方在證據薄弱下仍堅持起訴，顯然控方有責任支付訟費。

另外，聆訊中亦一如既往加插不少何官與侯律師的針鋒相對，例如何批評侯經常漠視其命令，曾經在聆訊時飲可樂、經常發表與案無關的陳辭，質疑他是否具備律師應有的專業知識及態度等，又稱侯最後要向她道謝。

而侯則表示多謝何官經常在法庭上「給他上課」，但他反指是何官經常無故打斷其陳辭及向他發表針對性及侮辱性批評，他亦否認曾在聆訊時飲可樂，而今天只見其枱上放了樽裝水。