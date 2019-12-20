習近平視察解放軍　指全面提升履行任務能力

國家主席習近平周五（20日）下午結束一連3日的行程，離開澳門。他在離開前視察解放軍駐澳門部隊，強調要全面加強部隊建設，全面提升履行任務能力，為推進一國兩制在澳門的成功實踐作出新的更大貢獻，堅決維護國家主權、安全、發展利益，以及澳門的繁榮穩定。

習近平於下午3時10分左右抵達駐澳門部隊新口岸營區，首先檢閱部隊，受閱官兵組成儀仗方隊、防衞作戰方隊、防暴行動方隊、反恐行動方隊及應急救援方隊。習近平其後在作戰指揮中心，聽取駐澳門部隊有關工作情況，特別是2014年以來履行防務情況的匯報，並透過視頻慰問駐澳門部隊珠海基地官兵，勉勵他們牢記使命，聚焦強軍目標要求，堅持戰鬥力標準，鍛造過硬精兵，為有效履行澳門防務發揮更大作用。

習近平指出，駐澳門部隊20年來堅決貫徹黨中央和中央軍委決策指示，落實一國兩制方針和澳門特別行政區基本法、駐軍法，出色完成以履行防務為中心的各項任務，展示了威武文明之師良好形象，是澳門同胞信賴的忠誠衞士。他強調，駐澳門部隊責任重大、使命光榮，要貫徹新時代軍事戰略方針，在新的起點上全面加強部隊建設，全面提高履行任務能力。