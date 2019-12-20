內地推「六招」助橫琴澳門投資企業跨境運作

國家外匯管理局公布，為進一步便利橫琴澳門投資企業(澳資企業)跨境投融資，在澳門回歸20周年之際出台了相關政策措施。「投融資」是指在資源配置過程中的決策方式(誰來投資)、投資籌措方式(資金來源)和投資使用方式(怎樣投資)的總稱。

措施主要包括：

第一是開展外債登記管理改革試點。橫琴澳資企業可按淨資產2倍，到所在地外匯局辦理外債登記，並直接在銀行辦理資金匯出入和結購匯等手續。

二是靈活調整借債模式。允許橫琴澳資企業根據需要，靈活調整借債模式，例如目前仍為「投註差」模式的，可以調整為宏觀審慎模式。

三是進一步放寬外債幣種限制。允許橫琴澳資企業外債簽約幣種與提款幣種和償還幣種不一致。

四是試點境內信貸資產對外轉讓。擴大參與境內信貸資產對外轉讓業務的主體範圍和轉讓渠道。

五是便利橫琴澳資企業資本項目收入使用。橫琴澳資企業資本項目收入用於境內支付時，毋須事前向銀行逐筆提供真實性證明材料。

六是進一步簡化相關業務辦理。橫琴澳資企業在辦理資本項下業務時，可合併支付命令函和境內匯款申請書。