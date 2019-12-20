沙中線申追加撥款　田北辰料款項少於165億元

醜聞不斷的沙中線工程頻繁超支，未來將再向立法會申請追加撥款。立法會議員田北辰預料，今次將是政府及港鐵最後一次就沙中線工程申請追加撥款，預計追加撥款將略少於港鐵2年前估計的165億港元，當中包括宋皇臺發現古蹟及灣仔北工地延後等引致的開支。至於紅磡站等工程醜聞引致的結構檢查及加固費用，包括之前公布的20億港元費用，港鐵將會自己承擔，同時亦會向承建商追討。

田北辰表示，由於港鐵未來要支付承建商剩餘工程費用，若不在現時申請撥款，有機會出現周轉問題。田指對追加撥款款額，在通脹及其他不可預測工程下不增反減感詫異，但指基於近日政治形勢，港鐵選擇自己承擔因監管工程不力而引起的額外費用，認為「算係咁、都算盡咗自己責任」。他稱港鐵因反修例事件成為眾矢之的，今次申請撥款有機會會受阻滯，但自己會實事求是去審核有關申請的款項，批出合理的款項。

港鐵2017年公布，預料沙中線項目主體工程成本因發現古蹟、延遲接收工地等問題，將超支165億港元，由708億港元增至873億港元，連同前期工程，料整體造價達971億港元。