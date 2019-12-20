修例風波：警大埔制服開槍疑犯　疑與本月初遊行首檢真槍案有關

【23:24】據悉，大埔開槍案被捕男子疑與O記本月初遊行首次檢獲真槍案有關。O記於上周日(8日)清晨展開情報主導行動，派出75人在本港各區進行突擊搜查，期間拘捕8男3女(20至63歲)。涉案人士為一個激進團隊，曾參與10月20日旺角非法集結活動，以大量汽油彈擲入旺角警署，並計劃於民陣的國際人權日遊行中，使用槍械射擊警員，製造混亂，傷及途人後希望可以嫁禍警員。

根據資料，警方當日搜查多個地點，其中在灣仔克街的激進團隊一個行動集合點，檢獲2件避彈衣。另在天后的炮台山道一單位，檢獲一支9mm半自動手槍、105發子彈及5個彈匣，其中3個上滿子彈。

【23:11】一批防暴警突然衝前採取驅散行動，至少1名男子制服。

【23:06】警方在大埔舉黑旗後，施放催淚彈，驅散人群。

【22:42】警方表示，今晚警方在大埔翠屏商場附近進行拘捕行動期間，一名男疑犯向警察開了一槍。警方在現場制服一人，並檢獲一支疑似槍械。警方正封鎖現場調查，呼籲市民需留意現場最新情況，如非必要，不要前往該區。

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大埔安慈路翠屏花園附近今晚(20日)發生開槍事件，地面遺下一枚彈殼。現場所見，一間已落閘的店舖外，有一個發泡膠箱覆蓋物件。現場消息指，有一批人士計劃打劫找換店，有懷槍通緝犯拒捕，發射一枚實彈，最終被制服，而警方曾在現場用胡椒噴霧。

網上有片段顯示，一名便衣警否認是警方開槍，而現場一名男子被按在地上制服。另有消息指，該被制服人士涉與今年1月一宗藏槍案有關。