政Whats噏︰社會動亂不止　五高官懶懶閒照放大假

修例風波持續半年仲未平息，近日喺全港各區都仲有多場示威衝突，甚至有網民號召喺聖誕節同除夕再次上街。人人年尾都想放假，但喺香港仲係立立亂嘅時候，一班政府高官竟然仲有心情放大假，其中財政司司長陳茂波就放9日半，運輸及房屋局局長陳帆就放一星期，民政事務局局長劉江華仲放近半個月，點搞啊？

政府今日(20日)刊登憲報，指多名政府高官將於聖誕節期間放大假，其中陳茂波就由今日下午開始放大假，去到12月30日先至返工，即係放9日半，期間由財經事務及庫務局局長劉怡翔兼任財政司司長職務。政府早前先推出完幾輪紓困措施，都仲未見成效，但陳咁快就走咗去，唔通佢諗住咁就已經交咗功課？

有網民近日已經開始號召，喺聖誕節同除夕期間再次上街，分分鐘又堵路，交通大癱瘓隨時再上演，就算冇示威，假期多咗人出街，交通一樣都需要有特別安排。之不過陳帆似乎就冇有怕，事關佢亦揀咗聖誕節期間放大假，由下周一(23日)開始放假，期間就由運房局副局長蘇偉文兼任局長。而陳帆同陳茂波一樣，都係到本月30日先復工，就咁完美避開咗要喺平安夜同聖誕節呢段時期返工。

而陳茂波同陳帆都未算梳乎，因為放得最長大假嘅劉江華，由尋日(19日)已經開始放假，會到明年1月2日先至返工，期間就由民政局副局長陳積志兼任局長職務。換言之劉喺聖誕節、除夕同元旦都唔使返工，真係難為陳積志喇。

至於之前一直被追問催淚煙同水炮車藍色水劑成分有冇害嘅食物及衞生局局長陳肇始，唔知係咪被追到氣咳，都要唞一唞。陳就會喺下周四(26日)先至放假，直到本月30日回任，食衞局副局長徐徳義期間會兼任局長。而勞工及福利局局長羅致光亦都同陳一樣會放4日假嚟個小休，由平安夜(24日)開始放假，下周六(28日)就復工。

政府一直被批評止暴制亂不力，香港經濟已經大受影響，紓緩措施又慢過人，市民同中小企都叫苦連天。一眾高官未做好職責就去放假，市民旨意佢哋真係嘥氣喇。