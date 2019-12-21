修例風波：疑犯大埔開槍被制服　鄧炳強到場了解

【00:40】警務處處長鄧炳強今日(21日)凌晨時分抵達大埔開槍案現場，他步入翠屏花園停車場了解事件，逗留約半小時後乘車離開。

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警方在修例風波中的軍火庫藏械案首度檢獲真槍，追查後鎖定目標人物，各區昨晚舉行多個反修例集會之際，通緝犯在大埔現身，警方採取上前拘捕行動時疑犯反抗，並向警察開了一槍實彈。大批警員一擁而上，當場制服開槍男子。消息稱，警方檢獲一支半自動手槍及十五發子彈，涉案男子另涉今年一月藏槍案被通緝。警方高度重視案件，警務處處長鄧炳強會於今日凌晨時分到場了解案情。

事發於昨晚約九時許，大埔翠屏商場發生一宗開槍案，根據網上瘋傳多段短片及圖片，可見一名身穿灰色衞衣的男子被多名便衣警員制服，附近地上有一枚彈殼。現場消息指，警方曾在現場使用胡椒噴霧，短片中有一名便衣探員否認是警員開槍，並詢問在場人士有否受傷。

據了解，警方有組織罪案及三合會調查科本月八日在民陣舉行遊行前夕，搜查全港十一個地址，並在三個地方搜獲一批武器，其中在灣仔克街一個相信是行動集合點的地方找到兩件避彈衣，其中在天后炮台山道檢獲一支Glock 9mm半自動手槍、五個彈匣及一百零五發子彈。

警方首度檢獲真槍後大為緊張，追查後鎖定目標人物，原來與今年一月O記破獲另一宗藏槍案有關，當時警方突擊搜查共六個單位及地點，檢獲大批軍火及武器，包括一支手槍、三支長槍、一支電槍及逾百發槍械子彈殼等，拘捕兩男一女。化驗報告最後證實三支長槍及一支短槍都是真槍。

據知，警方根據情報，晚上九時半待涉案的通緝犯在上址現身後採取拘捕行動，豈料，對方突然發難反抗，並向警員發射一發實彈，幸未有擊中在場人士。其後，數名警員將該男子制服在地上。警方其後拉起封鎖線展開調查，在調查期間，疑有人從平台向下方的警員投擲花盆，警方舉起藍旗警告不果，放射催淚彈。警方至深夜仍然封鎖案發現場，案件交由O記跟進，被捕男子被押返警署調查。