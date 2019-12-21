入實驗室學預防流感　中小生變身小博士

每年流感季節有數以百計市民受感染，為了讓中小學生親身了解人體呼吸系統及流感病毒的傳播途徑，港大醫學院公共衞生學院定期舉辦「流感小博士」實驗培訓計劃，讓學生踏足大學實驗室參觀，真實了解流感病毒的研究工作，進行有關分子生物學實驗。

這項計劃分為培訓班及工作坊兩部分，前者以對科學有濃厚興趣的小四及小六學生為對象，後者以初中學生為對象，學院希望透過體驗科研歷程，從而啟發學生對科學的興趣，及培養良好的個人衞生習慣。

近日參與活動的學生獲安排到學院的國家重點實驗室，並在科研人員指導下參與細菌培養實驗，又利用光學顯微鏡和X光片認識人體呼吸道，並討論流感病毒傳播及預防等公共衞生課題。

「流感小博士」實驗培訓計劃自2013年推出以來，至今吸引逾2500名來自30多間中、小學的學生參加。負責計劃的學院副教授陳志偉表示，希望參加的小學生可見識到書本以外的科研實戰環境，親身體驗流感病毒研究，不少同學回校後會採集樣本種菌，培訓班提升他們對抗流感的意識，而中學生透過計直接了解科研人員的日常工作，長遠目標是啟發更多本地學生投身科研領域。

陳志偉與其團隊亦會到訪各參與學校，分發及解說實驗的結果，及帶領學生討論，加強學生對流感的認識。同學完成培訓後獲頒發參與證書以示鼓勵。有意參與明年培訓班或工作坊的學校可與學院聯絡。