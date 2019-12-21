澳門新頁　把握機遇　習近平勉勵新班子向前

國家主席習近平昨會見澳門新任行政、立法、司法機關負責人，向他們提出五點希望，當中包括強化責任擔當，拿出迎難而上的精神，敢想敢試以及強化清廉作風。

習近平在行政長官賀一誠陪同下，逐一和主要官員握手，分別是行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜、運輸工務司司長羅立文、廉政公署廉政專員陳子勁、審計署審計長何永安、警察總局局長梁文昌、海關關長黃文忠，以及檢察院檢察長葉迅生。

其後，習近平率領中央代表團成員與賀一誠，以及新任的行政、立法、司法機構主要負責人合照。習近平指出，當前澳門發展處於承前啟後、繼往開來的關鍵時期，新一屆特區政府管治團隊要牢記誓言、擔起重任。他提出五點希望：一，強化國家意識，始終從國家發展和安全大局觀察、思考問題，自覺維護國家主權、安全、發展利益；二，強化為民情懷，以為人民服務為宗旨，做好民生實事；三，強化責任擔當，拿出迎難而上的精神，敢想敢試，着力破解澳門經濟社會發展的深層次矛盾和問題；四，強化能力本領，對照澳門發展的新要求和澳門居民的新期待，不斷提高駕馭複雜局勢和防範風險的能力；五，強化清廉作風，做到慎獨慎初慎微。

習近平又在會見賀一誠時稱，希望他帶領特區政府全面準確貫徹一國兩制，嚴格依照憲法和基本法辦事，穩健施政，奮發有為，在前幾屆政府的良好基礎上，不斷推進澳門經濟發展、民生改善、社會和諧，並積極參與共建一帶一路和粵港澳大灣區建設，把澳門建設得更好。

賀一誠感謝習近平和中央的信任，指新一屆特區政府將切實加強管治團隊建設，着眼長遠、破解難題，確保經濟持續穩定發展，並帶領特區政府努力工作。