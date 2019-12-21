協同奮進　變革創新　新任特首賀一誠　承諾加快公共行政改革

國家主席習近平昨出席澳門回歸祖國二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，為新任行政長官賀一誠及主要官員監誓，而新班子宣誓就任後，正式展開五年任期。賀一誠於宣誓就任特首後發表就職致詞，指作為澳門第五任特首「深深感到使命光榮、責任重大」，以「協同奮進、變革創新」作為新一屆政府的施政理念，他承諾將加快公共行政改革，鞏固以憲法和基本法為共同基礎的憲制秩序，推進澳門特別行政區治理體系和治理能力建設，並發揮政府主導作用，推進會展、中醫藥、文化創意和高科技產業的培育和發展，加強公務人員國情研修和國家意識。

澳門特別行政區第五屆政府就職典禮昨早十時在東亞運體育館舉行，就職典禮開始時全體起立奏唱國歌，其後習近平為賀一誠監誓，並於賀完成宣誓後與其握手，緊接是新政府主要官員及檢察長、行政會委員宣誓就職。完成宣誓後，賀一誠先行致詞，再到習近平發表重要講話，是次就職典禮於兩人完成致詞後結束。

賀一誠在就職致詞時指，深深體會到偉大祖國永遠是澳門的堅強後盾，而站在新的歷史起點上，新班子將以「協同奮進、變革創新」作為新一屆政府的施政理念，解放思想、科學決策、敢於作為，全面準確貫徹一國兩制方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，切實維護國家主權、安全、發展利益，以更大的勇氣和與時俱進的變革創新能力推動澳門經濟社會各項事業發展，以紮實工作成績回報中央政府和澳門特別行政區廣大居民的信任和支持。

賀表示，新班子將認真總結澳門二十年來一國兩制實踐的成功經驗，結合澳門實際情況，進一步建設具有澳門特色的一國兩制，又透露未來工作重點，包括加快城市規劃和公屋建設，改善交通，加強環保，推進都市更新和智慧城市發展；落實醫療、教育、社會救助和社會福利等方面的資源有效投放；弘揚中華優秀傳統文化，推動多元文化交流合作，推動澳門文教事業創新發展和全面繁榮；加強公務人員國情研修和國家意識，加強青少年愛國主義教育和人才培養，實現愛國愛澳傳統代代相傳，一國兩制事業後繼有人。

他相信，在中央支持和指導下，只要緊緊圍繞和把握澳門的發展基礎、發展動力、發展機遇、發展定位和發展優勢，協同奮進，變革創新，澳門的明天一定更加美好，一國兩制事業一定更加輝煌。

同日傍晚，賀一誠會見傳媒時強調，新一屆政府會認真落實指示要求，推進澳門特色一國兩制成功實踐，行穩致遠，他其後回答記者問題時又指，無聽過中央有大禮送給澳門，而澳門暫時未有足夠人才和法例，建立外界所指的金融中心。當問及俗稱「派錢」的現金分享計劃會否繼續時，賀認為明年會繼續，惟日後仍需時間討論。

另外，賀一誠發布行政命令，下周一及周二（23及24日）行政長官不在澳門期間，由保安司司長黃少澤臨時代理行政長官的職務。