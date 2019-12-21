東方日報A1：堅決維護中央全面管治權　習近平促澳門提升治理水平

國家主席習近平昨日出席慶祝澳門回歸祖國二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，發表重要講話。他讚揚澳門堅決維護中央全面管治權，寄語澳門特區新一屆政府和社會各界站高望遠、居安思危、守正創新、務實有為；盼望澳門進一步提升治理水平，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾。習近平其後接見新任行政長官賀一誠，以及行政、立法、司法機關主要負責人，下午視察駐澳門解放軍部隊後，習近平與妻子彭麗媛登上專機離開，結束一連三日的澳門之行。

儀式於昨早十時在東亞運動會體育館舉行，習近平在重要講話中，總結了一國兩制成功實踐所獲得的四點重要經驗：第一，始終堅定一國兩制制度自信，特區政府和社會各界堅持把維護國家主權、安全、發展利益和維護澳門長期繁榮穩定統一起來，意志堅定，充分顯現出一國兩制的生命力和優越性；第二，始終準確把握一國兩制正確方向，旗幟鮮明維護憲法和《基本法》確定的憲制秩序，確保一國兩制實踐不變形、不走樣。

第三，始終強化一國兩制使命擔當，把成功實行一國兩制、澳人治澳、高度自治作為共同使命，並把這一擔當同實現中華民族偉大復興的中國夢緊密聯繫在一起；第四，始終築牢一國兩制社會政治基礎，廣大澳門同胞素有愛國傳統，有強烈的國家認同感、歸屬感和民族自豪感，這是一國兩制在澳門成功實踐的最重要原因。

習近平亦在講話中提及四點希望，一是要堅持與時俱進，進一步提升特區治理水平，適應現代社會治理發展變化及新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能，不斷健全完善依法治澳的制度體系；二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展，積極對接國家戰略，把握共建一帶一路和粵港澳大灣區建設機遇。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生，着力解決住房、醫療、養老等突出問題，提升教育水平，為青少年成長成才創造更好條件；四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，加強社團建設，保持澳門社會講團結、重協商的傳統，有事多商量多協調，妥善處理社會矛盾。

此外，習近平在講話末段特別提及香港情況，強調香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務。他又稱，堅信包括港澳同胞在內的中國人民完全有智慧、有能力把一國兩制實踐發展得更好，把特區治理得更好，香港、澳門與祖國內地同發展、共繁榮的道路將愈走愈寬廣。

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